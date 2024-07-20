Прямой эфир

Французская полиция применила слезоточивый газ для разгона экологических протестов

20 июля 2024 14:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Французская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих против строительства сельскохозяйственных водохранилищ на западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французская полиция применила слезоточивый газ для разгона экологических протестов-1

Митингующие маршировали по улицам города Ла-Рошель, скандируя антиправительственные лозунги. В свою очередь власти вывели правоохранителей для разгона манифестаций. Полиции пришлось применять спецсредства. Активисты требовали от аграриев и правительства прекратить использовать водохранилища, так как они наносят вред природе. Но на практике новые бассейны – это ямы в несколько гектаров, созданные для сельхознужд, так как аномально высокие температуры и засуха не оставляют фермерам другого выбора, как бороться за урожай.

# Акции протеста # Новости Франции

Другие новости рубрики

Все новости
Более 100 человек погибли во время студенческих беспорядков в Бангладеш
20 июля 2024 10:52

Более 100 человек погибли во время студенческих беспорядков в Бангладеш

Великобритания выделит Украине 2 млрд фунтов стерлингов в кредит
20 июля 2024 10:46

Великобритания выделит Украине 2 млрд фунтов стерлингов в кредит

Церемония открытия Олимпиады в Париже на грани срыва из-за забастовок
19 июля 2024 17:21

Церемония открытия Олимпиады в Париже на грани срыва из-за забастовок