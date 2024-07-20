Французская полиция применила слезоточивый газ для разгона экологических протестов

Митингующие маршировали по улицам города Ла-Рошель, скандируя антиправительственные лозунги. В свою очередь власти вывели правоохранителей для разгона манифестаций. Полиции пришлось применять спецсредства. Активисты требовали от аграриев и правительства прекратить использовать водохранилища, так как они наносят вред природе. Но на практике новые бассейны – это ямы в несколько гектаров, созданные для сельхознужд, так как аномально высокие температуры и засуха не оставляют фермерам другого выбора, как бороться за урожай.