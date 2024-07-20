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Великобритания выделит Украине 2 млрд фунтов стерлингов в кредит

20 июля 2024 10:46
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Новое британское правительство не планирует сворачивать помощь Украине, а наоборот, будет увеличивать ее размер. Теперь Лондон выделит Киеву кредит в 2 миллиарда фунтов стерлингов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания выделит Украине 2 млрд фунтов стерлингов в кредит-1

Решение о новом транше было принято во время личной встречи глав оборонных ведомств двух стран в британской столице. В документе прописано, что контроль за целевым использованием средств будет осуществляться комиссией, состоящей из представителей обеих сторон. В украинском оборонном ведомстве отметили, что кредит предоставляется на 15 лет с возможностью продления. Киев планирует потратить деньги на развитие обороноспособности Украины, снизив нагрузку на госбюджет. Британская помощь также позволяет получить необходимое вооружение в краткосрочной перспективе.

Великобритания выделит Украине 2 млрд фунтов стерлингов в кредит-4

Но не только Лондон стремиться к эскалации. К новому витку напряженности может привести резолюция Европарламента, которая осуждает визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву. В документе утверждается, что инициатива диалога представляет собой вопиющее нарушение договоров и общей внешней политики ЕС. Но Будапешт не намерен терпеть подобных оскорблений. Власти страны уже заявили, что хотят проводить независимую и миролюбивую политику вне зависимости от воли Брюсселя и Вашингтона.

# Международная политика

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