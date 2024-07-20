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Более 100 человек погибли во время студенческих беспорядков в Бангладеш

20 июля 2024 10:52
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Более 100 человек погибли во время студенческих беспорядков в Бангладеш. Половина из них были убиты полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 человек погибли во время студенческих беспорядков в Бангладеш-1

Также были ранены более 700 человек, в том числе около сотни полицейских и 30 журналистов. В свою очередь правоохранители сообщают, что протестующие взяли штурмом тюрьму на западе страны, освободили сотни заключенных, а позже подожгли ее. Кроме того, митингующие разгромили множество полицейских и правительственных зданий, а также офисы телекомпаний.

Протесты в Бангладеш обострились на этой неделе. Разочарованные отсутствием рабочих мест, студенты требуют отменить систему квот, согласно которой треть государственных должностей резервируется для родственников ветеранов войны за независимость.

# Массовые беспорядки

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