США не будут перебрасывать ядерное оружие в Польшу

Новости мира. США не планируют перебрасывать ядерное оружие на территорию Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта тема возникла после заявления американского посла в Польше, которая высказала мнение, что если Германия хочет сократить свой ядерный потенциал и ослабить НАТО, то, возможно, Польша, которая честно выполняет обязательства и находится на восточном фланге альянса, могла бы принять этот потенциал у себя.