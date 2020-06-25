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США не будут перебрасывать ядерное оружие в Польшу

25 июня 2020 08:45
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Новости мира. США не планируют перебрасывать ядерное оружие на территорию Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США не будут перебрасывать ядерное оружие в Польшу-1

Накануне прошла встреча президента республики Анджея Дуды с главой Белого дома Дональдом Трампом.

США не будут перебрасывать ядерное оружие в Польшу-4

Эта тема возникла после заявления американского посла в Польше, которая высказала мнение, что если Германия хочет сократить свой ядерный потенциал и ослабить НАТО, то, возможно, Польша, которая честно выполняет обязательства и находится на восточном фланге альянса, могла бы принять этот потенциал у себя.

# НАТО # Дональд Трамп # Анджэй Дуда # Фотофакт

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