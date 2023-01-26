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В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда – погибли два человека

26 января 2023 11:42
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Новости Германии. В Германии вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров регионального поезда, следовавшего из Киля в Гамбург, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате два человека погибли и семеро ранены.

В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда – погибли два человека-1

Движение поездов по трассе было приостановлено. Нападавшего – мужчину 20-30 лет – задержали на вокзале в городе Брокштедт, он также получил ранение. Мотивы подозреваемого полиции пока неизвестны. Правоохранители устанавливают детали произошедшего.

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# Нападение # Новости Германии # Фотофакт

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