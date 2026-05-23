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США направят в Польшу дополнительно пять тысяч военнослужащих

23 мая 2026 08:08
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США направят в Польшу дополнительно пять тысяч военнослужащих. Сейчас в республике находится около 10 тысяч американских солдат. Данное решение Трампа стало неожиданностью для Пентагона – ранее ведомство отменило отправку в Польшу четырех тысяч военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США направят в Польшу дополнительно пять тысяч военнослужащих-2

В свою очередь, власти Польши заявили, что построят военный городок для размещения дополнительного контингента. Пока не уточняется, где разместится объект и сроки его реализации. Одновременно США одобрили поставку Украине зенитного ракетного комплекса и сопутствующего оборудования. Ориентировочная стоимость – более 100 миллионов долларов. Эта система может поражать цели на удалении до 40 километров.

# США # Польша

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