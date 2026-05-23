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Лукашенко: мощь и силу армии определяют военнослужащие, преданные родной стране

23 мая 2026 08:31
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Лукашенко: мощь и силу армии определяют военнослужащие, преданные родной стране-0

Президент Беларуси, Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Лукашенко 23 мая принял участие в церемонии приведения к военной присяге личного состава 72-го объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

«Военная присяга – это не просто высокие слова, ритуал или дань традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что, давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье», – акцентировал внимание Лукашенко, обращаясь к новобранцам.

Глава государства также подчеркнул, что мощь и силу армии определяют люди, преданные родной стране военнослужащие, которые в едином строю стоят на страже мира и безопасности Отечества.

Фото: president.gov.by

# Александр Лукашенко

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