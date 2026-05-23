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В провинции Шаньси на севере Китая прогремел взрыв на угольной шахте – есть жертвы

23 мая 2026 07:58
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В провинции Шаньси на севере Китая более 80 человек стали жертвами взрыва газа на угольной шахте. Еще около 10 – числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В провинции Шаньси на севере Китая прогремел взрыв на угольной шахте – есть жертвы-2

Известно, что в момент ЧП в шахте находились 247 сотрудников. Спасательные работы продолжаются. Идет расследование причин взрыва. Председатель КНР призвал принять все необходимые меры для поиска и спасения пропавших без вести и оказания помощи пострадавшим. А также провести тщательное расследование с привлечением виновных к ответственности.

# Китай

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