В провинции Шаньси на севере Китая прогремел взрыв на угольной шахте – есть жертвы

В провинции Шаньси на севере Китая более 80 человек стали жертвами взрыва газа на угольной шахте. Еще около 10 – числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что в момент ЧП в шахте находились 247 сотрудников. Спасательные работы продолжаются. Идет расследование причин взрыва. Председатель КНР призвал принять все необходимые меры для поиска и спасения пропавших без вести и оказания помощи пострадавшим. А также провести тщательное расследование с привлечением виновных к ответственности.