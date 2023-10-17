США направили десантный корабль с 2 тысячами морских пехотинцев к берегам Израиля

Обстановка на Ближнем Востоке все более накаляется, конфликт может выйти на новый уровень. США решили поддержать Израиль, направив к его к берегам десантный корабль с двумя тысячами морских пехотинцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они станут дополнением к двум авианосцам, один из которых уже находится в Средиземном море, а другой сейчас туда направляется. Между тем Израиль и Газа продолжают обмениваться ракетными ударами. Израильские ВВС ночью также атаковали объекты «Хезболлы» в Ливане. В Газу для предотвращения гуманитарной катастрофы направленна колонна грузовиков с продуктами, лекарствами и предметами первой необходимостью. Однако более 100 фур застряли в Египте на погранпереходе.