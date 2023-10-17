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Террорист, устроивший стрельбу в центре Брюсселя, заявил о причастности к ИГ

17 октября 2023 08:33
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Новости Бельгии. Два человека убиты при стрельбе в центре бельгийской столицы. Мужчина расстрелял из автомата футбольных болельщиков сборной Швеции, в машине которых был израильский флаг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Террорист, устроивший стрельбу в центре Брюсселя, заявил о причастности к ИГ-1

Они приехали в Брюссель на матч отборочного турнира чемпионата Европы. Представитель прокуратуры рассказал, что преступник записал видеообращение, в котором заявил, что является членом «Исламского государства». Его личность установлена, это 45-летний выходец из Туниса и он до сих пор не пойман. В Бельгии объявлен наивысший уровень террористической угрозы.

# Терроризм # Новости Бельгии # Фотофакт

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