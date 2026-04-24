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Франция и Польша проведут совместные учения по нанесению ядерного удара

24 апреля 2026 09:13
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Франция проведет совместные с Польшей учения на восточном фланге НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Истребители будут имитировать ядерные удары по целям в Беларуси и России. Об этом сообщили СМИ.

Ранее польский министр обороны заявил, что маневры начнутся летом. Точная дата пока не разглашается. Известно, что учения будут проходить на севере Польши и над Балтийским морем.

По сценарию, пилоты будут отвечать за дальнюю разведку и обнаружение целей, а также отработают атаки оружием. Задачу нанесения ядерного удара будут решать французские летчики на своих самолетах, оснащенных ракетами с атомными зарядами. Как сообщается, это будут особо важные объекты в районе Санкт-Петербурга и несколько – на территории Беларуси.

По словам представителей польской армии, французские ядерные боеголовки не будут постоянно храниться в Польше, но периодически станут появляться на истребителях. Решение о «применении» ядерного оружия будет приниматься исключительно в Париже, и польские власти не смогут на это повлиять. Отметим, Франция – единственная страна в ЕС с собственным ядерным оружием.

# Международная политика

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