Франция и Польша проведут совместные учения по нанесению ядерного удара

Франция проведет совместные с Польшей учения на восточном фланге НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Истребители будут имитировать ядерные удары по целям в Беларуси и России. Об этом сообщили СМИ.

Ранее польский министр обороны заявил, что маневры начнутся летом. Точная дата пока не разглашается. Известно, что учения будут проходить на севере Польши и над Балтийским морем.

По сценарию, пилоты будут отвечать за дальнюю разведку и обнаружение целей, а также отработают атаки оружием. Задачу нанесения ядерного удара будут решать французские летчики на своих самолетах, оснащенных ракетами с атомными зарядами. Как сообщается, это будут особо важные объекты в районе Санкт-Петербурга и несколько – на территории Беларуси.

По словам представителей польской армии, французские ядерные боеголовки не будут постоянно храниться в Польше, но периодически станут появляться на истребителях. Решение о «применении» ядерного оружия будет приниматься исключительно в Париже, и польские власти не смогут на это повлиять. Отметим, Франция – единственная страна в ЕС с собственным ядерным оружием.