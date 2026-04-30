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США намерены сократить свой военный контингент в Германии

30 апреля 2026 07:49
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Ближневосточный конфликт негативно сказался не только на экономической ситуации во многих странах, но и стал причиной раскола в отношениях между государствами. Так, Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Германии. Решение будет принято в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США намерены сократить свой военный контингент в Германии-2

Это сообщение последовало после того, как канцлер ФРГ резко высказался о действиях Соединенных Штатов, заявив, что Америка унижается перед Ираном, а команда Белого дома проигрывает на переговорах с Тегераном. Также было замечено, что Трамп начал войну с Ираном, не посоветовавшись с Европой, которая страдает от перекрытия Ормузскго пролива. Угроза главы белого дома вывести американские войска вызвала обеспокоенность в ЕС. Она прозвучала на фоне обострения напряженности между США и НАТО. По данным Пентагона, в Европе сейчас находится около 86 тысяч американских солдат, из них 40 тысяч – в Германии. 

# США # Германия

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