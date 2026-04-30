Сокращение гуманитарной помощи в Газе усиливает санитарный кризис

В Газе резко сократился поток гуманитарной помощи. По данным ООН, число грузовиков, которые ежедневно пересекают границу, падает уже несколько недель. При этом сотни тысяч людей полностью зависят от этих поставок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ООН фиксирует: во время войны с Ираном в Газу ежедневно поступает около 60 грузовиков – против 98 ранее. Эти объемы все равно далеки от необходимого минимума.

Ум Раед аль-Наджар, перемещенная жительница Газы: Закрытие перехода сильно на нас влияет: помощь уменьшается, и еды тоже становится меньше. Того продуктового набора, который мы получаем, не хватает на весь месяц, а мы полностью на него опираемся – у нас нет другого источника дохода.

Акрам Бардаа, перемещенный житель Газы:

По новостям говорят, что переходы открыты, но они обманывают мир. Переходы вроде бы открыты, но внутрь проходит всего около 50 грузовиков. Этого недостаточно. До войны ежедневно заходило от 600 до 1000 машин – и даже этого не хватало для покрытия потребностей.

Гуманитарные организации предупреждают: кризис выходит далеко за рамки нехватки еды. В лагерях растут проблемы с санитарией, увеличивается число заболеваний, связанных с грызунами и паразитами. По данным ВОЗ, с начала года зарегистрировано более 17 тысяч таких случаев. Пока поставки продолжают снижаться, условия в лагерях ухудшаются, а риски для здоровья сотен тысяч людей только растут.