В Лондоне вооруженный ножом мужчина напал на еврейскую общину

Чрезвычайное происшествие произошло в британской столице. Там вооруженный ножом человек напал на еврейскую общину. Ранения получили два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Атаке подверглись и прибывшие на место полицейские. Мужчина не реагировал на многократные требования бросить нож и лечь на землю, и старался нанести удары правоохранителям. Чтобы нейтрализовать нападавшего, пришлось применить электрошокер. Во время задержания, вооруженный вел себя агрессивно и оказал сопротивление. Полиция установила его личность. Это 45-летний гражданин Великобритании. Власти квалифицировали произошедшее как теракт.

Марк Роули, начальник полиции Лондона:

Наши подразделения по борьбе с терроризмом уже официально объявили этот инцидент террористическим актом. Это еще один ужасный акт насилия, направленный против наших еврейских общин, который последовал за серией поджогов в последние недели. Он справедливо шокирует и возмущает всех британцев. Люди любых национальностей должны иметь возможность свободно и безопасно заниматься в своими делами в районе, в котором живут. Я также хочу отдать должное моим сотрудникам, которые прибыли на место происшествия в течение нескольких минут и чьи действия, несомненно, предотвратили дальнейшие травмы и спасли жизни.

Этот инцидент произошел после серии поджогов синагог в Лондоне. А в конце марта были сожжены четыре машины скорой помощи, принадлежащие еврейской благотворительной организации.