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Пакистан открыл шесть наземных коридоров для транзита иранских грузов

30 апреля 2026 07:17
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Страны Персидского залива ищут способы минимизировать последствия конфликта. Пакистан, в частности, открыл шесть наземных коридоров для транзита иранских грузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пакистан открыл шесть наземных коридоров для транзита иранских грузов-2

Это позволит осуществлять поставки в обход Ормузского пролива, сообщило Министерство торговли страны. Решение призвано разгрузить пакистанские порты от накопившихся грузов: только в гавани Карачи стоят более 3 тысяч контейнеров для отправки в Иран, и их вывоз уже начался. В перспективе ключевым транзитным и логистическим центром для перевалки иранских грузов станет порт Гвадар – он расположен на побережье Аравийского моря, всего в 70 километрах от границы с Ираном.

# Новости Ирана # Конфликт на Ближнем Востоке

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