Пакистан открыл шесть наземных коридоров для транзита иранских грузов

Это позволит осуществлять поставки в обход Ормузского пролива, сообщило Министерство торговли страны. Решение призвано разгрузить пакистанские порты от накопившихся грузов: только в гавани Карачи стоят более 3 тысяч контейнеров для отправки в Иран, и их вывоз уже начался. В перспективе ключевым транзитным и логистическим центром для перевалки иранских грузов станет порт Гвадар – он расположен на побережье Аравийского моря, всего в 70 километрах от границы с Ираном.