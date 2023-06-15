США намерены обсудить с Китаем перспективы мирного урегулирования конфликта в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить перспективы урегулирования конфликта в Украине мирным путем в ходе своего визита в Китай, сообщает РИА Новости.

Он также выразит беспокойство по поводу действий КНР в различных областях, включая ситуацию в Тайваньском проливе, китайско-российские отношения в контексте СВО и предполагаемую роль КНР в нелегальной торговле фентанилом.

Поездка госсекретаря состоится 18-19 июня и будет являться первым визитом высокопоставленного члена американской администрации в Китай с 2019 года.