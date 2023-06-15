ООН: число беженцев и перемещённых лиц в 2022 году превысило 108 млн по всему миру

Печальная статистика. Число беженцев и перемещенных лиц в 2022 году превысило 108 миллионов по всему миру. Такие данные озвучили в ООН. Это рекордные показатели. С минувшего года число вынужденных переселенцев увеличилось на 21 %. То есть фактически каждый 74-й человек в мире стал беженцем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди причин, которые заставляют людей покидать свои дома, войны, преследования, насилие и нарушения прав человека. Только из-за конфликта в Украине число беженцев к концу 2022 года увеличилось на 5 миллионов 700 тысяч. Это самый быстрый отток населения из любой точки мира со времен Второй мировой войны, говорится в докладе. И, по данным ООН, в этом году число людей, которые ищут безопасные для жизни места не уменьшится. В том числе и из-за вспышки конфликта в Судане. В Организации Объединенных Наций призвали правительства найти новые решения растущей проблемы беженцев, сделать все, чтобы те, кто был вынужден бежать, не были обречены на постоянное изгнание.