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Экс-советник Госдепа Карден назвал 4 ошибки США в отношении РФ

15 июня 2023 08:05
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США совершили ряд грубых просчетов в отношении России, которые повлекли за собой украинские события и резкое осложнение международного взаимодействия между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил бывший советник по российско-американским отношениям в Госдепартаменте Соединенных штатов Джеймс Карден, пишет РИА Новости.

Карден выделил ряд моментов, которые обусловили такое течение дел. Первой ошибкой является поддержка Киевом антитеррористической кампании в отношении своих русскоговорящих граждан, что повлекло за собой конфликт. Второй ошибкой было возвеличивание коррумпированных украинских олигархов до уровня чуть ли не божественных фигур. Третьей ошибкой было смешение интересов правонационалистических группировок в Киеве, Львове и их партнеров в Варшаве, Риге, Таллине и Вильнюсе с национальными интересами Соединенных Штатов. Наконец, четвертой ошибкой было игнорирование российских нот против экспансии НАТО. 

По утверждению Кардена, правящая элита США приняла решение не слушать эти предупреждения, а результаты сейчас налицо.

# Международная политика

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