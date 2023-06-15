США совершили ряд грубых просчетов в отношении России, которые повлекли за собой украинские события и резкое осложнение международного взаимодействия между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил бывший советник по российско-американским отношениям в Госдепартаменте Соединенных штатов Джеймс Карден, пишет РИА Новости.

Карден выделил ряд моментов, которые обусловили такое течение дел. Первой ошибкой является поддержка Киевом антитеррористической кампании в отношении своих русскоговорящих граждан, что повлекло за собой конфликт. Второй ошибкой было возвеличивание коррумпированных украинских олигархов до уровня чуть ли не божественных фигур. Третьей ошибкой было смешение интересов правонационалистических группировок в Киеве, Львове и их партнеров в Варшаве, Риге, Таллине и Вильнюсе с национальными интересами Соединенных Штатов. Наконец, четвертой ошибкой было игнорирование российских нот против экспансии НАТО.

По утверждению Кардена, правящая элита США приняла решение не слушать эти предупреждения, а результаты сейчас налицо.