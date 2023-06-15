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Макгрегор заявил о безуспешности контрнаступления ВС Украины

15 июня 2023 07:56
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Украина не показала никаких успехов в контрнаступательной операции. Шансов у Киева нет. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, пишет ТАСС. 

ВСУ не смогут подойти к российским оборонительным рубежам и прорвать оборону, утверждает полковник в отставке. Успехи, о которых заявляют киевские власти, касаются двух или трех разрушенных зданий, находящихся в десятках километров от оборонительных линий. А задача Вооруженных сил Украины – прорвать оборону и подойти к важным пунктам, например, Мелитополю. А этого не происходит и не случится, убежден Макгрегор. 

​По информации российского оборонного ведомства, с воскресенья, 4 июня, ВСУ предпринимают провальные попытки контрнаступления. Украинская армия несет колоссальные потери как в живой силе, так и технике. Успехов украинская армия не показывает ни на одном направлении. По данным на среду, 14 июня, с начала контрнаступательных действий потери ВСУ составили свыше 7,5 тыс. военных убитыми и ранеными. По части технического оснащения Киев лишился до 30% от объема техники, которую Украине поставили союзники. 

# Международная политика # Дуглас Макгрегор

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