Украина не показала никаких успехов в контрнаступательной операции. Шансов у Киева нет. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, пишет ТАСС.

ВСУ не смогут подойти к российским оборонительным рубежам и прорвать оборону, утверждает полковник в отставке. Успехи, о которых заявляют киевские власти, касаются двух или трех разрушенных зданий, находящихся в десятках километров от оборонительных линий. А задача Вооруженных сил Украины – прорвать оборону и подойти к важным пунктам, например, Мелитополю. А этого не происходит и не случится, убежден Макгрегор.

​По информации российского оборонного ведомства, с воскресенья, 4 июня, ВСУ предпринимают провальные попытки контрнаступления. Украинская армия несет колоссальные потери как в живой силе, так и технике. Успехов украинская армия не показывает ни на одном направлении. По данным на среду, 14 июня, с начала контрнаступательных действий потери ВСУ составили свыше 7,5 тыс. военных убитыми и ранеными. По части технического оснащения Киев лишился до 30% от объема техники, которую Украине поставили союзники.