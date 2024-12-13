США намерены до середины января поставить в Украину сотни тысяч снарядов

Соединенные Штаты намерены поставить в Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи единиц ракет и сотни единиц бронированной техники к середине января, до конца срока полномочий главы государства Джо Байдена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.

Советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан распорядился ускорить поставки. Госсекретарь Энтони Блинкен объявил о предоставлении дополнительной помощи в 500 миллионов долларов. Как отметил Дональд Трамп, при новой администрации Киеву не стоит рассчитывать на такой же объем помощи.