США на полгода отменили санкции в отношении Сирии

CША на полгода отменили санкции в отношении Сирии. Снят запрет на сбор или перевод средств, касающихся оказания помощи после землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
CША на полгода отменили санкции в отношении Сирии. Снят запрет на сбор или перевод средств, касающихся оказания помощи после землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, Вашингтон, через свое Агентство по международному развитию выделит стране 85 миллионов долларов на восстановление пострадавших районов. Ранее в ООН заявили, международные санкции не должны препятствовать оказанию Сирии помощи.
В ближайшие дни гуманитарный груз туда направят и из Беларуси. Сегодня, 10 февраля, завершается сбор самого необходимого через благотворительные и общественные организации. Белорусский Красный Крест для Сирии закупил около тысячи одеял, 200 спальных мешков и практически столько же туристических ковриков. Пожертвования Красный Крест принимает до конца февраля.
Подписывайтесь на нас в Telegram!