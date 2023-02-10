США на полгода отменили санкции в отношении Сирии

CША на полгода отменили санкции в отношении Сирии. Снят запрет на сбор или перевод средств, касающихся оказания помощи после землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, Вашингтон, через свое Агентство по международному развитию выделит стране 85 миллионов долларов на восстановление пострадавших районов. Ранее в ООН заявили, международные санкции не должны препятствовать оказанию Сирии помощи.