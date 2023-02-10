Прямой эфир

США на полгода отменили санкции в отношении Сирии

10 февраля 2023 12:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

CША на полгода отменили санкции в отношении Сирии. Снят запрет на сбор или перевод средств, касающихся оказания помощи после землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США на полгода отменили санкции в отношении Сирии-1

Кроме того, Вашингтон, через свое Агентство по международному развитию выделит стране 85 миллионов долларов на восстановление пострадавших районов. Ранее в ООН заявили, международные санкции не должны препятствовать оказанию Сирии помощи.

США на полгода отменили санкции в отношении Сирии-4

В ближайшие дни гуманитарный груз туда направят и из Беларуси. Сегодня, 10 февраля, завершается сбор самого необходимого через благотворительные и общественные организации. Белорусский Красный Крест для Сирии закупил около тысячи одеял, 200 спальных мешков и практически столько же туристических ковриков. Пожертвования Красный Крест принимает до конца февраля.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Санкции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Количество погибших в Турции и Сирии приближается к 22 тысячам
10 февраля 2023 12:51

Количество погибших в Турции и Сирии приближается к 22 тысячам

В датском сафари-парке Кнутенборг откроется музей динозавров и других доисторических животных
10 февраля 2023 12:10

В датском сафари-парке Кнутенборг откроется музей динозавров и других доисторических животных

Китайский фотограф снял редкие кадры нападения беркутов на ягнят
10 февраля 2023 12:08

Китайский фотограф снял редкие кадры нападения беркутов на ягнят