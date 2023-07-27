США могут столкнуться с дефицитом лекарств

Новости США. США может грозить дефицит лекарств, используемых в хирургии и интенсивной терапии. Все из-за торнадо. Ранее стихия обрушилась на Северную Каролину, повредив склад одной из крупнейших фармацевтических компаний мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там хранилось сырье, упаковочные материалы и уже готовые препараты. Хотя само здание особо не пострадало, в ближайшее время будут наблюдаться перебои в цепочках поставок. Фармацевтическая компания даже опубликовала список лекарств, которые могут пропасть из аптек. Среди них болеутоляющие средства, препараты, используемые для местной анестезии, лечения или предотвращения образования тромбов.