Прямой эфир

США могут столкнуться с дефицитом лекарств

27 июля 2023 13:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. США может грозить дефицит лекарств, используемых в хирургии и интенсивной терапии. Все из-за торнадо. Ранее стихия обрушилась на Северную Каролину, повредив склад одной из крупнейших фармацевтических компаний мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США могут столкнуться с дефицитом лекарств-1

Там хранилось сырье, упаковочные материалы и уже готовые препараты. Хотя само здание особо не пострадало, в ближайшее время будут наблюдаться перебои в цепочках поставок. Фармацевтическая компания даже опубликовала список лекарств, которые могут пропасть из аптек. Среди них болеутоляющие средства, препараты, используемые для местной анестезии, лечения или предотвращения образования тромбов.

# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Путин: ВСУ активизировались под Запорожьем, но успеха в контрнаступлении не достигнули
27 июля 2023 13:35

Путин: ВСУ активизировались под Запорожьем, но успеха в контрнаступлении не достигнули

В Венгрии считают, что ВСУ не добились значимых результатов в ходе контрнаступления
27 июля 2023 13:25

В Венгрии считают, что ВСУ не добились значимых результатов в ходе контрнаступления

В результате крушения вертолёта Ми-8 на Алтае погибла гражданка Беларуси
27 июля 2023 13:08

В результате крушения вертолёта Ми-8 на Алтае погибла гражданка Беларуси