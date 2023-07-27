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Путин: ВСУ активизировались под Запорожьем, но успеха в контрнаступлении не достигнули

27 июля 2023 13:35
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На полях саммита Россия-Африка президент РФ Владимир Путин сообщил о возросшей активности Вооруженных сил Украины, сконцентрированной в основном на Запорожском направлении, передает РИА Новости.

Он заметил, что основные боестолкновения идут в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа РФ. Попытки контрнаступления украинских войск были остановлены, а противник оттеснен. Обе стороны понесли потери, но у Украины они были значительно выше – свыше 200 человек в личном составе, а у России – значительно ниже, меньше в 10 раз. 

Главой России замечено, что в ходе недавних боев был продемонстрирован массовый героизм солдат и офицеров российской армии. Президент государства поручил наградить всех отличившихся военнослужащих государственными наградами и присвоить подразделениям, находящимся на передовой, почетные наименования.

# Международная политика # Владимир Путин

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