США – крупнейший разжигатель конфликтов в мире. Статистика внешнеполитического ведомства

США является крупнейшим разжигателем конфликтов во всем мире. Причем за последние 240 лет Америка не была вовлечена в войны лишь 16 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такую статистику привел представитель китайского внешнеполитического ведомства. По мнению дипломата, со времен окончания Второй мировой войны американские власти инициировали примерно 80 % вооруженных конфликтов в мире. Более чем в 50 странах Вашингтон предпринял попытки осуществить госперевороты, в 30-ти США вмешивались в проведение выборов, а также пытались ликвидировать несколько десятков лидеров иностранных государств.