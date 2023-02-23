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США – крупнейший разжигатель конфликтов в мире. Статистика внешнеполитического ведомства

23 февраля 2023 18:48
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США является крупнейшим разжигателем конфликтов во всем мире. Причем за последние 240 лет Америка не была вовлечена в войны лишь 16 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США – крупнейший разжигатель конфликтов в мире. Статистика внешнеполитического ведомства-1

Такую статистику привел представитель китайского внешнеполитического ведомства. По мнению дипломата, со времен окончания Второй мировой войны американские власти инициировали примерно 80 % вооруженных конфликтов в мире. Более чем в 50 странах Вашингтон предпринял попытки осуществить госперевороты, в 30-ти США вмешивались в проведение выборов, а также пытались ликвидировать несколько десятков лидеров иностранных государств.

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# Международная политика # Фотофакт

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