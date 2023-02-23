Инфляция в США выросла на 11,5%. Как американцы изменили свои покупательские привычки?

Новости США. Пока американские власти пытаются установить свою гегемонию в мире, проблемы собственного народа уходят на второй план. Как сообщают местные СМИ, рост цен на продукты и рекордная инфляция за последние 40 лет буквально вынуждают людей сводить концы с концами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство американцев меняют свои покупательские привычки. Людям приходится отказываться от многих товаров и охотиться за скидками. Так, магазины жалуются на рекордно низкие продажи электроники, игрушек, товаров для дома и одежды. И это при том, что рекордная инфляция зафиксирована в продовольственном секторе. Только за январь она выросла почти на 11,5 %.