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Инфляция в США выросла на 11,5%. Как американцы изменили свои покупательские привычки?

23 февраля 2023 18:47
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Новости США. Пока американские власти пытаются установить свою гегемонию в мире, проблемы собственного народа уходят на второй план. Как сообщают местные СМИ, рост цен на продукты и рекордная инфляция за последние 40 лет буквально вынуждают людей сводить концы с концами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инфляция в США выросла на 11,5%. Как американцы изменили свои покупательские привычки?-1

Большинство американцев меняют свои покупательские привычки. Людям приходится отказываться от многих товаров и охотиться за скидками. Так, магазины жалуются на рекордно низкие продажи электроники, игрушек, товаров для дома и одежды. И это при том, что рекордная инфляция зафиксирована в продовольственном секторе. Только за январь она выросла почти на 11,5 %.

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# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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