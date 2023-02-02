США и Южная Корея провели масштабные совместные учения ВВС

США и Южная Корея провели масштабные совместные учения военно-воздушных сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для участия в них американская сторона отправила на полуостров элитные силы ВВС: тяжелые бомбардировщики и самолеты-невидимки.

Южнокорейская сторона предоставила самые современные истребители. Как заявили в Сеуле, совместные авиационные учения демонстрируют возможности обеспечить защиту страны от ядерной и ракетной угроз со стороны Северной Кореи. В самом Пхеньяне эта активность у границ вызвала сильное раздражение. Как заявил МИД КНДР, эти совместные маневры подтолкнули ситуацию в регионе к самой опасной черте и могут спровоцировать полноценный вооруженный конфликт.