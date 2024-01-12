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Пентагон обвинил Украину в краже военной помощи

12 января 2024 19:57
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Часть военной помощи Украине на сумму свыше 1 миллиарда долларов не отслеживалась американскими чиновниками должным образом. Об этом говорится в докладе Министерства обороны США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть опасения по поводу кражи поставляемых вооружений.

Пентагон обвинил Украину в краже военной помощи-1

Напомним, американские конгрессмены уже долгое время не могут согласовать новый пакет помощи Киеву, а некоторые выступают за ее полное прекращение. Публикация такого документа еще больше усилит в парламенте антиукраинские настроения. В Белом доме уже высказались об окончании поддержки. Там заявили, что Украина уже получила последний пакет средств. Если Конгресс не одобрит новый транш, то Украина останется без главных спонсоров. Это не облегчает ситуацию в стране. Бюджет на этот год рассчитан практически только из западных денег.

# Международная политика

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