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Швеция разместит в Латвии свой батальон

13 января 2024 07:41
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Швеция, не успев вступить в НАТО, решила отправить в Латвию свой батальон. 800 военных некогда нейтральной страны пополнят боевую группу альянса на его восточных рубежах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Швеция разместит в Латвии свой батальон-1

В нее уже входят более 1700 солдат из 11 государств, в том числе из Албании, Чехии, Италии, Канады, Польши, Словакии и Испании. Однако планы у Риги гораздо масштабнее. Она намерена увеличить многонациональный контингент НАТО до уровня бригады к 2026 году. Впрочем, Латвия, размещая у себя многочисленные подразделения зарубежных армий, преследует и весьма корыстные цели. Канада, которая командует боевой группой альянса в балтийской республике, планирует в ближайшие годы вложить в ее обороноспособность еще около 2 миллиардов евро.

# Международная политика

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