Швеция разместит в Латвии свой батальон

В нее уже входят более 1700 солдат из 11 государств, в том числе из Албании, Чехии, Италии, Канады, Польши, Словакии и Испании. Однако планы у Риги гораздо масштабнее. Она намерена увеличить многонациональный контингент НАТО до уровня бригады к 2026 году. Впрочем, Латвия, размещая у себя многочисленные подразделения зарубежных армий, преследует и весьма корыстные цели. Канада, которая командует боевой группой альянса в балтийской республике, планирует в ближайшие годы вложить в ее обороноспособность еще около 2 миллиардов евро.