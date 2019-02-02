«Огненный шар на небе». Над Кубой взорвался метеорит

Новости Кубы. На Кубе зафиксировано падение метеорита.

По информации Daily Mail, первого февраля местные жители и туристы увидели вспышку на небе и услышали взрыв. По словам властей, это было падение метеорита.

Свидетели сообщили, что видели огненный шар и след дыма в ясном полуденном небе, а несколько черных камней упали на туристический город Виньялес и другие районы провинции Пинар-дель-Рио. Также были слышны взрывы и след дыма в Гаване. Информации о том, что кто-то получил травмы нет.