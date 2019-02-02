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«Огненный шар на небе». Над Кубой взорвался метеорит

02 февраля 2019 08:18
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Новости Кубы. На Кубе зафиксировано падение метеорита.

По информации Daily Mail, первого февраля местные жители и туристы увидели вспышку на небе и услышали взрыв. По словам властей, это было падение метеорита.

Свидетели сообщили, что видели огненный шар и след дыма в ясном полуденном небе, а несколько черных камней упали на туристический город Виньялес и другие районы провинции Пинар-дель-Рио. Также были слышны взрывы и след дыма в Гаване. Информации о том, что кто-то получил травмы нет.  

«Огненный шар на небе». Над Кубой взорвался метеорит-1

«Мы шли из центра  и увидели огненный шар на небе», – сказал турист из Испании. «Конечно, это был метеорит и очень большой».

После случившегося в соцсетях появилась информация, что разбился самолет, но эти слухи были опровергнуты. Произошедшее назвали «естественным физическим явлением».

В местных новостях вечером в пятницу было подтверждено, что это было падение метеорита.

«Огненный шар на небе». Над Кубой взорвался метеорит-4

На опубликованных фотографиях видны маленькие черные камни, которые в расколотом состоянии внутри были темно-красного цвета.

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# Космос

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