Цена на газ в Европе за лето выросла на 16%

Стоимость газа в Европе за летний период выросла на 16 % – теперь 449 долларов за тысячу кубометров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На цену голубого топлива повлияло множество факторов, среди которых жара, ситуация с транзитом, а также переориентация на азиатский рынок. Сейчас европейские подземные хранилища заполнены более чем на 92 %, в них находится свыше 102 миллиардов кубометров газа.