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Цена на газ в Европе за лето выросла на 16%

03 сентября 2024 06:24
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Стоимость газа в Европе за летний период выросла на 16 % – теперь 449 долларов за тысячу кубометров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цена на газ в Европе за лето выросла на 16%-2

На цену голубого топлива повлияло множество факторов, среди которых жара, ситуация с транзитом, а также переориентация на азиатский рынок. Сейчас европейские подземные хранилища заполнены более чем на 92 %, в них находится свыше 102 миллиардов кубометров газа.

# Кризис в ЕС

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