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Коалиция Шольца потерпела поражение на региональных выборах в Германии

02 сентября 2024 20:21
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Правящие элиты Германии продолжают терять свои позиции. После подведения предварительных итогов региональных выборов коалиция Шольца с треском проиграла оппозиционным кандидатам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коалиция Шольца потерпела поражение на региональных выборах в Германии-2

Согласно данным экзитполов, в федеральных землях Саксония и Тюрингия ультраправые партии получили поддержку практически каждого второго избирателя, в то время как за блок Шольца проголосовали на 13 % меньше немцев, нежели на прошлых выборах. Такая смена истеблишмента уже приняла формат не сенсации, а тенденции.

По заявлению главы Португалии, Европа давно погрязла в политическом кризисе, вызванном неспособностью адаптироваться к современным реалиям. Утопические мечты действующих чиновников никак не укладываются с жестокими реалиями. Миграционные проблемы, стагнация производства и демографический коллапс погружают Евросоюз в бездну отчаяния, оставляя местных жителей на произвол судьбы.

# Выборы # Германия

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