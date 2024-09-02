Правящие элиты Германии продолжают терять свои позиции. После подведения предварительных итогов региональных выборов коалиция Шольца с треском проиграла оппозиционным кандидатам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно данным экзитполов, в федеральных землях Саксония и Тюрингия ультраправые партии получили поддержку практически каждого второго избирателя, в то время как за блок Шольца проголосовали на 13 % меньше немцев, нежели на прошлых выборах. Такая смена истеблишмента уже приняла формат не сенсации, а тенденции.

По заявлению главы Португалии, Европа давно погрязла в политическом кризисе, вызванном неспособностью адаптироваться к современным реалиям. Утопические мечты действующих чиновников никак не укладываются с жестокими реалиями. Миграционные проблемы, стагнация производства и демографический коллапс погружают Евросоюз в бездну отчаяния, оставляя местных жителей на произвол судьбы.