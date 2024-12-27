Малинен: фон дер Ляйен вводит санкции против РФ в ущерб европейцам

Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского института задал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в соцсети X вопрос о санкциях против Москвы. Он высказался по поводу прекращения транзита газа из России через Украину, отметив, что ЕС больше интересует война с Россией, чем благосостояние европейцев. Об этом пишет РИА Новости.

Срок контракта на транзит газа, подписанного в 2019 году, истекает 31 декабря. Киев продлевать его не будет. В минувшем году «Газпром» поставила по этому маршруту около 15 млрд кубометров газа, что составляет 4,5% от объема потребления в ЕС. По мере того, как истекает срок действия контракта, цены на газ растут, достигая 500 долларов за тысячу кубометров.