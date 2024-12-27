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Президент Германии объявил о роспуске парламента

27 декабря 2024 13:49
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске парламента. Досрочные выборы назначены на 23 февраля 2025 года. Это решение явилось логическим завершением правительственного кризиса в стране, рассказали в программе «24 часа» на СТВ.

Президент Германии объявил о роспуске парламента-2

16 декабря большинство депутатов Бундестага на внеочередном заседании выразили вотум недоверия канцлеру Олафу Шольцу. Действующий кабмин лишился поддержки парламентариев после развала правящей коалиции. Однако для самого Шольца и возглавляемой им Социал-демократической партии решение президента о проведении досрочных парламентских выборов является неплохой новостью. Это хороший шанс взять реванш, чтобы попытаться вновь набрать большинство мест в Бундестаге, а Олафу Шольцу после провала вновь занять должность канцлера.

# Выборы

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