Президент Германии объявил о роспуске парламента

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске парламента. Досрочные выборы назначены на 23 февраля 2025 года. Это решение явилось логическим завершением правительственного кризиса в стране, рассказали в программе «24 часа» на СТВ.

16 декабря большинство депутатов Бундестага на внеочередном заседании выразили вотум недоверия канцлеру Олафу Шольцу. Действующий кабмин лишился поддержки парламентариев после развала правящей коалиции. Однако для самого Шольца и возглавляемой им Социал-демократической партии решение президента о проведении досрочных парламентских выборов является неплохой новостью. Это хороший шанс взять реванш, чтобы попытаться вновь набрать большинство мест в Бундестаге, а Олафу Шольцу после провала вновь занять должность канцлера.