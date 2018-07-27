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Срочно погасить долги призвал глава ООН стран-участниц организации

27 июля 2018 09:00
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Новости мира. Тревожная финансовая ситуация сложилась в организации объединенных наций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Срочно погасить долги призвал глава ООН стран-участниц организации-1

О проблеме сообщил представитель генсека ООН. Причина затруднений – поздние и неоплаченные взносы стран-участниц организации.

Срочно погасить долги призвал глава ООН стран-участниц организации-4

Чтобы выйти из положения, глава ООН призвал все страны погасить долги. Сейчас решается вопрос об урезании трат организации. В администрации заверили, что изменения не отразятся на зарплате сотрудников.

# ООН # Фотофакт

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