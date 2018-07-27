Срочно погасить долги призвал глава ООН стран-участниц организации

Новости мира. Тревожная финансовая ситуация сложилась в организации объединенных наций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы выйти из положения, глава ООН призвал все страны погасить долги. Сейчас решается вопрос об урезании трат организации. В администрации заверили, что изменения не отразятся на зарплате сотрудников.