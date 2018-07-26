Александр Лукашенко поздравил президента Мальдив с Днём независимости

Новости Мальдив. Парады и народные гуляния – жители Мальдив празднуют День независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центр торжественных мероприятий – столица Мале. Самостоятельным государство стало в 1965 году, когда отделилось от Великобритании.

А через год, по результатам проведённого референдума, Мальдивы были провозглашены республикой. От имени белорусского народа и себя лично с национальным праздником президента Мальдивской Республики поздравил Александр Лукашенко.