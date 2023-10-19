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Во Франции эвакуировали аэропорты из-за сообщений о бомбах

19 октября 2023 19:52
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Новости Франции. 15 французских аэропортов за день провели эвакуацию пассажиров и персонала. Отменены сотни авиарейсов из крупнейших городов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции эвакуировали аэропорты из-за сообщений о бомбах-1

Сбои в расписании полетов спровоцировали сообщения о минировании зданий. Угроза взрыва стала причиной транспортного коллапса. Его вынужденные участники – воздушные гавани Тулузы, Ниццы, Страсбурга, Бордо и других городов. Кроме того, предупреждение о бомбе вновь вызвало эвакуацию Версальского дворца в третий раз за последние пять дней. В минувшие выходные из соображений безопасности проводилась эвакуация из Лувра.

# Лжеминирование # Новости Франции # Фотофакт

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