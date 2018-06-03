Душа по потерянному достоянию болит у всей деревни: в Лесниках подожгли вековую мельницу

Новости Беларуси. Любое коррупционное проявление, даже самое незначительное, – это потеря. Для конкретного человека, государственной или частной структуры, страны в целом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но больше всего – для самого коррупционера, ведь за сиюминутную выгоду в итоге приходится дорого отдать – годами несвободы. И усугубляется это осознанием, что все, что произошло, дело своих же собственных рук. И можно, и нужно было иначе. И это о любом правонарушении, за исключением случаев психического нездоровья преступника.

В деревне Лесники сгорела вековая мельница. Точнее, в деревне Лесники подожгли вековую мельницу. После того, как предприниматель решил ее довести до ума и сделать достоянием. Сказать, что эта новость вызывает недоумение – ничего не сказать. Деревня потеряла памятник архитектуры, поджигатель – совесть. Петр Бутрим провел собственное журналистское расследование.

На окраину деревни, где еще не так давно над домами возвышалась деревянная мельница, Евгений Жарко приходит с особыми чувствами. Как и многие здесь, мужчина хотел для 100-летнего ветряка совершенно иной судьбы – как минимум сохранить, а еще лучше создать экспонат под открытым небом для туристов. Все бы так, только вот украшение и память целой округи сгорела дотла.

О том, какое будущее может быть у чудом уцелевшего и действительно редкого механизма, мы рассказывали еще зимой. К сожалению, мечта сельчан, чтобы вместе с основанием мельницы закрутилась и жизнь вокруг так и осталась мечтой.

Петр Бутрим, СТВ:

На месте, где располагался по сути единственный символ деревни, теперь – безликий пустырь. И в этом парадокс: старинная деревянная мельница выстояла в войну, но оказалась уничтожена в мирное время. А ведь для многих местных жителей еще не так давно именно она была главным предметом гордости.

И не только для них. Валентин Дашкун родился неподалеку. Сегодня он один из крупнейших коллекционеров во всей Беларуси. На мельницу положил глаз давно, пытался отыскать владельца, выкупить и даже разработал грандиозный план – как 12-метровый млын перевезти и сделать из него визитную карточку всего районного центра.

Валентин Дашкун, коллекционер:

Планировалось, что мельница будет стоять здесь. Она вращается по ветру. Вечером иллюминация обязательно. Все освещалось бы красиво. Под музей планировалось все выложить плиткой, сделать стоянки для автомобилей.

О ярком зареве в районе Лесников сообщили проезжающие по соседней трассе. Дело было ночью. И шансов спасти хрупкую деревянную конструкцию оставалось совсем мало.

Александр Кульбеда, начальник Дрогичинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Деревянные строения они в течение получаса сгорают, поэтому когда очевидцы обнаружили зарево, то понятно, что она уже была в самом интенсивном распространении пожара.

Татьяна Сивицкая, официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз:

Предварительно можно говорить, что пожар возник от занесенного источника зажигания. То, что этот внезапный пожар дело рук человека, очевидно даже дилетанту. Только вот кому могла мешать старинная мельница – пока неизвестно. Ведь больше 40 лет к ней никто не притрагивался. Местная власть лишь разводит руками.

Максим Грицук, председатель Немержанского сельсовета:

Мельница стояла на учете как бесхозная. И была процедура по установлению хозяина мельницы. Но случилось так, что пока процедура происходила, ее кто-то сжег.

Больше всех потрясены сельчане. Болит душа по потерянному достоянию деревни и у Валентины Лукьянович. Мельницу, которую женщина нашла на карте 1915 года, полвека назад в составе полеводческой бригады ремонтировал ее дедушка. Теперь же об этом будет напоминать лишь фотография.

Валентина Лукьянович, директор Дома социальных услуг деревни Лесники:

Гэта нашая мясцовая рэліквiя. Дык мы, як былi малымi, баялiся туды схадзiць. Вось такое гэта было для нас месца можа – i не забароненая, а проста – вось стаяў ды стаяў.