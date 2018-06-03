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Душа по потерянному достоянию болит у всей деревни: в Лесниках подожгли вековую мельницу

03 июня 2018 17:15
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Новости Беларуси. Любое коррупционное проявление, даже самое незначительное, – это потеря. Для конкретного человека, государственной или частной структуры, страны в целом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Душа по потерянному достоянию болит у всей деревни: в Лесниках подожгли вековую мельницу -1

Но больше всего – для самого коррупционера, ведь за сиюминутную выгоду в итоге приходится дорого отдать – годами несвободы. И усугубляется это осознанием, что все, что произошло, дело своих же собственных рук. И можно, и нужно было иначе. И это о любом правонарушении, за исключением случаев психического нездоровья преступника.

Душа по потерянному достоянию болит у всей деревни: в Лесниках подожгли вековую мельницу -4

В деревне Лесники сгорела вековая мельница. Точнее, в деревне Лесники подожгли вековую мельницу. После того, как предприниматель решил ее довести до ума и сделать достоянием. Сказать, что эта новость вызывает недоумение – ничего не сказать. Деревня потеряла памятник архитектуры, поджигатель – совесть. Петр Бутрим провел собственное журналистское расследование.

Душа по потерянному достоянию болит у всей деревни: в Лесниках подожгли вековую мельницу -7

На окраину деревни, где еще не так давно над домами возвышалась деревянная мельница, Евгений Жарко приходит с особыми чувствами. Как и многие здесь, мужчина хотел для 100-летнего ветряка совершенно иной судьбы – как минимум сохранить, а еще лучше создать экспонат под открытым небом для туристов. Все бы так, только вот украшение и память целой округи сгорела дотла.

Душа по потерянному достоянию болит у всей деревни: в Лесниках подожгли вековую мельницу -10

О том, какое будущее может быть у чудом уцелевшего и действительно редкого механизма, мы рассказывали еще зимой. К сожалению, мечта сельчан, чтобы вместе с основанием мельницы закрутилась и жизнь вокруг так и осталась мечтой.

Душа по потерянному достоянию болит у всей деревни: в Лесниках подожгли вековую мельницу -13

Душа по потерянному достоянию болит у всей деревни: в Лесниках подожгли вековую мельницу -15

Петр Бутрим, СТВ:
На месте, где располагался по сути единственный символ деревни, теперь – безликий пустырь. И в этом парадокс: старинная деревянная мельница выстояла в войну, но оказалась уничтожена в мирное время. А ведь для многих местных жителей еще не так давно именно она была главным предметом гордости.

Душа по потерянному достоянию болит у всей деревни: в Лесниках подожгли вековую мельницу -18

Душа по потерянному достоянию болит у всей деревни: в Лесниках подожгли вековую мельницу -20

И не только для них. Валентин Дашкун родился неподалеку. Сегодня он один из крупнейших коллекционеров во всей Беларуси. На мельницу положил глаз давно, пытался отыскать владельца, выкупить и даже разработал грандиозный план – как 12-метровый млын перевезти и сделать из него визитную карточку всего районного центра.

Душа по потерянному достоянию болит у всей деревни: в Лесниках подожгли вековую мельницу -23

Душа по потерянному достоянию болит у всей деревни: в Лесниках подожгли вековую мельницу -25

Душа по потерянному достоянию болит у всей деревни: в Лесниках подожгли вековую мельницу -27

Валентин Дашкун, коллекционер:
Планировалось, что мельница будет стоять здесь. Она вращается по ветру. Вечером иллюминация обязательно. Все освещалось бы красиво. Под музей планировалось все выложить плиткой, сделать стоянки для автомобилей.

Душа по потерянному достоянию болит у всей деревни: в Лесниках подожгли вековую мельницу -30

О ярком зареве в районе Лесников сообщили проезжающие по соседней трассе. Дело было ночью. И шансов спасти хрупкую деревянную конструкцию оставалось совсем мало.

Душа по потерянному достоянию болит у всей деревни: в Лесниках подожгли вековую мельницу -33

Александр Кульбеда, начальник Дрогичинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Деревянные строения они в течение получаса сгорают, поэтому когда очевидцы обнаружили зарево, то понятно, что она уже была в самом интенсивном распространении пожара.

Душа по потерянному достоянию болит у всей деревни: в Лесниках подожгли вековую мельницу -36

Татьяна Сивицкая, официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз:
Предварительно можно говорить, что пожар возник от занесенного источника зажигания.

То, что этот внезапный пожар дело рук человека, очевидно даже дилетанту. Только вот кому могла мешать старинная мельница – пока неизвестно. Ведь больше 40 лет к ней никто не притрагивался. Местная власть лишь разводит руками.

Душа по потерянному достоянию болит у всей деревни: в Лесниках подожгли вековую мельницу -39

Максим Грицук, председатель Немержанского сельсовета:
Мельница стояла на учете как бесхозная. И была процедура по установлению хозяина мельницы. Но случилось так, что пока процедура происходила, ее кто-то сжег.

Душа по потерянному достоянию болит у всей деревни: в Лесниках подожгли вековую мельницу -42

Больше всех потрясены сельчане. Болит душа по потерянному достоянию деревни и у Валентины Лукьянович. Мельницу, которую женщина нашла на карте 1915 года, полвека назад в составе полеводческой бригады ремонтировал ее дедушка. Теперь же об этом будет напоминать лишь фотография.  

Душа по потерянному достоянию болит у всей деревни: в Лесниках подожгли вековую мельницу -45

Валентина Лукьянович, директор Дома социальных услуг деревни Лесники:
Гэта нашая мясцовая рэліквiя. Дык мы, як былi малымi, баялiся туды схадзiць. Вось такое гэта было для нас месца можа – i не забароненая, а проста – вось стаяў ды стаяў.  

Душа по потерянному достоянию болит у всей деревни: в Лесниках подожгли вековую мельницу -48

У этой истории о малой родине, к сожалению, нет хэппи энда. Как и нет теперь ни уникальной реликвии у этой полесской глубинки, ни музея в районном центре. Остается только извлечь урок, чтобы в будущем таких потерь не допустить.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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