Кандидат в президенты США Кеннеди-младший против передачи кассетных снарядов Киеву

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступил категорически против отправки кассетных боеприпасов в Украину, сообщает РИА Новости. Он полагает, что такое решение американской администрации продолжает неблагоразумный вектор на продолжение обострения конфликта.

Роберт Кеннеди-младший приходится племянником экс-президенту США Джону Кеннеди и соревнуется с ныне действующим президентом Джо Байденом за кандидатуру на пост президента США от Демократической партии.

В минувшую пятницу Штаты объявили о новом пакете финансовой помощи Украине, который включает кассетные боеприпасы для 155-мм артиллерийских орудий типа DPICM.

