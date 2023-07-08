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Кандидат в президенты США Кеннеди-младший против передачи кассетных снарядов Киеву

08 июля 2023 09:49
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Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступил категорически против отправки кассетных боеприпасов в Украину, сообщает РИА Новости. Он полагает, что такое решение американской администрации продолжает неблагоразумный вектор на продолжение обострения конфликта.

Роберт Кеннеди-младший приходится племянником экс-президенту США Джону Кеннеди и соревнуется с ныне действующим президентом Джо Байденом за кандидатуру на пост президента США от Демократической партии. 

В минувшую пятницу Штаты объявили о новом пакете финансовой помощи Украине, который включает кассетные боеприпасы для 155-мм артиллерийских орудий типа DPICM.
 

# Международная политика

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