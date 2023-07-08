Байден предупредил Си Цзиньпина после встречи с Путиным о зависимости КНР от США

После своего визита в Москву председатель КНР Си Цзиньпин получил от президента США Джо Байдена рекомендацию быть осторожным, так как Китай зависит от западных капиталовложений, сообщает РИА Новости.

Американский лидер сказал, что это было наблюдение, а не угроза. Он также обратил внимание на то, что с начала развития конфликта в Украине 600 американских компаний покинули Россию, но при этом экономика Китая зависит от Запада еще больше, чем российская, подчеркнул американский лидер.

Визит Си Цзиньпина в Россию прошел с 20 по 22 марта и стал его первой зарубежной поездкой после переизбрания на третий срок. Руководители Китая и России обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами и подписали совместное заявление о ключевых направлениях российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.