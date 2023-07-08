Шойгу проконтролировал подготовку военных ВС РФ на полигонах ЮВО

Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в Южный военный округ (ЮВО) проконтролировал подготовку и выполнение упражнений по вождению и стрельбе танков Т-90М «Прорыв», сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Глава военного ведомства отметил подготовку экипажей и подчеркнул, что для обучения используются новейшие интерактивные тренажеры. Военнослужащие положительно отозвались о характеристиках и удобстве управления танками Т-90М, а также их точности стрельбы. Сергей Шойгу также обратил внимание на то, что около 5 тысяч профессионалов прошли подготовку по управлению современной высокотехнологичной техникой, такой как танки Т-90М «Прорыв», БМП-2М с модулем «Бережок», БМП-3 и различные БПЛА.