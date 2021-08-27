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Спустя 40 лет. Легендарная группа ABBA выпустит пять новых песен

27 августа 2021 08:51
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Легендарная группа ABBA выпустит пять новых песен после почти 40-летнего перерыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спустя 40 лет. Легендарная группа ABBA выпустит пять новых песен-1

В начале сентября знаменитый квартет даст концерт в Лондоне, где специально для этого построили высокотехнологичную сцену.

Спустя 40 лет. Легендарная группа ABBA выпустит пять новых песен-4

По задумке организаторов, вместе с уже постаревшими исполнителями выступит голограмма молодого состава ABBA времен 80-х.

# Звезды # Фотофакт

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