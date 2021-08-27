Спустя 40 лет. Легендарная группа ABBA выпустит пять новых песен

Легендарная группа ABBA выпустит пять новых песен после почти 40-летнего перерыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В начале сентября знаменитый квартет даст концерт в Лондоне, где специально для этого построили высокотехнологичную сцену.