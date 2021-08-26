В аэропорту Кабула серия взрывов. Сообщают о 40 погибших

Новости Афганистана. Серия взрывов прогремела в районе международного аэропорта Кабула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число жертв и пострадавших растет. СМИ сообщают о 40 погибших, более 100 человек получили ранения. Среди жертв есть дети.

Сообщения о первом взрыве начали поступать около 17:00 по минскому времени. Известно, что атаку совершил террорист-смертник. Спустя примерно час детонировало взрывное устройство, заложенное в автомобиле.