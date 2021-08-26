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В аэропорту Кабула серия взрывов. Сообщают о 40 погибших

26 августа 2021 16:41
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Новости Афганистана. Серия взрывов прогремела в районе международного аэропорта Кабула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число жертв и пострадавших растет. СМИ сообщают о 40 погибших, более 100 человек получили ранения. Среди жертв есть дети.

В аэропорту Кабула серия взрывов. Сообщают о 40 погибших-1

Сообщения о первом взрыве начали поступать около 17:00 по минскому времени. Известно, что атаку совершил террорист-смертник. Спустя примерно час детонировало взрывное устройство, заложенное в автомобиле.

В аэропорту Кабула серия взрывов. Сообщают о 40 погибших-4

Кадры, которые сейчас транслируют во всем мире, шокируют. Однако в кабульском аэропорту все еще остаются несколько тысяч человек, желающих покинуть Афганистан. Ранее западные правительства предупреждали о возможных терактах.

# Теракт # Фотофакт

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