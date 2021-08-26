В ЕС назвали условия для вступления Украины в НАТО

Для этого ей необходимо решить множество проблем. В первую очередь найти решение конфликта на востоке страны. Затем провести реформу судебной системы, которая нужна не столько для сближения с ЕС, сколько для собственной экономики. А там тоже накопилось множество проблем. Для выполнения всех этих условий Украине понадобится как минимум 20 лет. Против вступления Украины в НАТО выступили Германия и Франция.