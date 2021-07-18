На Каннском кинофестивале случайно объявили победителя раньше, чем нужно

Каннский кинофестиваль назвал лауреатов. Не обошлось без курьезов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каннский кинофестиваль назвал лауреатов. Не обошлось без курьезов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава жюри случайно назвал обладательницу «Золотой пальмовой ветви» на 40 минут раньше, чем было нужно. Приз достался картине «Титан» француженки Джулии Дюкорно. Она стала второй женщиной, получившей высшую награду в Каннах за 74-летнюю историю фестиваля.
На этот раз его удалось провести в традиционном формате. В основном конкурсе приняли участие 24 картины – больше, чем обычно. Это связано с тем, что в 2020 году многие кинематографисты отложили релизы из-за ограничений, связанных с пандемией.