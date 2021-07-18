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На Каннском кинофестивале случайно объявили победителя раньше, чем нужно

18 июля 2021 12:31
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Каннский кинофестиваль назвал лауреатов. Не обошлось без курьезов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Каннском кинофестивале случайно объявили победителя раньше, чем нужно-1

Глава жюри случайно назвал обладательницу «Золотой пальмовой ветви» на 40 минут раньше, чем было нужно. Приз достался картине «Титан» француженки Джулии Дюкорно. Она стала второй женщиной, получившей высшую награду в Каннах за 74-летнюю историю фестиваля.

На Каннском кинофестивале случайно объявили победителя раньше, чем нужно-4

На этот раз его удалось провести в традиционном формате. В основном конкурсе приняли участие 24 картины – больше, чем обычно. Это связано с тем, что в 2020 году многие кинематографисты отложили релизы из-за ограничений, связанных с пандемией.

# Каннский кинофестиваль # Джулия Дюкорно # Спайк Ли # Фотофакт

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