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Самым активным – сувениры из Токио. Стартовала акция НОК в поддержку олимпийской сборной

16 июля 2021 15:39
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Новости Беларуси. Через неделю начнется Олимпиада в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поддержать белорусских атлетов на Играх сможет каждый. 16 июля стартует масштабная акция «Разам з камандай!», которая продлится по 8 августа.

Самым активным – сувениры из Токио. Стартовала акция НОК в поддержку олимпийской сборной-1

Для участия необходимо всего несколько шагов – подписаться на страницу Национального олимпийского комитета Беларуси в Instagram, сделать фото или видео на фоне спортивного объекта или с предметами, ассоциирующимися с олимпийским движением и летними видами спорта, а также дополнить снимок или ролик теплыми пожеланиями в прозе или в стихах. Используя официальные хэштеги, разместить у себя на странице, отметив страницу НОК.

Самым активным участникам организаторы обещают сувениры из Токио.

Самым активным – сувениры из Токио. Стартовала акция НОК в поддержку олимпийской сборной-4

Напомним, Олимпийские игры в Японии в 2021 году пройдут без болельщиков. Выступят около 11 тысяч спортсменов из 205 национальных олимпийских комитетов. Они разыграют более 300 комплектов медалей в 33 видах спорта.

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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