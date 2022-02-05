Прямой эфир

«Список пожеланий». Украина отправила Германии перечень необходимой военной помощи

05 февраля 2022 13:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Не дождалась и отправила список пожеланий. Украина передала Германии перечень необходимой военной помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Список пожеланий». Украина отправила Германии перечень необходимой военной помощи-1

Ольга Шерснева, СТВ:  
Ранее в «желто-синей» жаловались на Германию за то, что та не поддержала. Проще говоря, не прислала оружие, в отличие от США и ряда других стран. А ведь Украина рассчитывает. Конкретно от Германии они намерены получить военные корабли и современные системы противовоздушной обороны. Впрочем, реакцию на происходящее официальный Берлин уже дал (подробнее здесь).  

# Международная политика # Ольга Шерснёва # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Причины не установлены. 7 человек погибли из-за крушения самолёта в Перу
05 февраля 2022 13:28

Причины не установлены. 7 человек погибли из-за крушения самолёта в Перу

Правительство ФРГ попросило Украину быть сдержанней в вопросах поставок оружия
05 февраля 2022 13:27

Правительство ФРГ попросило Украину быть сдержанней в вопросах поставок оружия

Агентство Bloomberg объявило о вторжении России в Украину. Вот что произошло на самом деле
05 февраля 2022 13:16

Агентство Bloomberg объявило о вторжении России в Украину. Вот что произошло на самом деле