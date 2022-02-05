«Список пожеланий». Украина отправила Германии перечень необходимой военной помощи

Ольга Шерснева, СТВ:

Ранее в «желто-синей» жаловались на Германию за то, что та не поддержала. Проще говоря, не прислала оружие, в отличие от США и ряда других стран. А ведь Украина рассчитывает. Конкретно от Германии они намерены получить военные корабли и современные системы противовоздушной обороны. Впрочем, реакцию на происходящее официальный Берлин уже дал (подробнее здесь).