Правительство ФРГ попросило Украину быть сдержанней в вопросах поставок оружия

Правительство ФРГ отвергло требования Украины о поставках вооружения и попросило быть сдержанней в комментариях. Несмотря на давление партнеров по Евросоюзу, прежде всего Польши и государств Балтии, Берлин настойчиво против предоставления Киеву летального оружия.

Некоторые представители Украины решили, что «Германия не умеет дружить». При этом о тех 2 миллиардах евро, которые Берлин с 2014 года выделил Киеву на реализацию различных гражданских проектов, в данном случае в Украине решили не вспоминать.