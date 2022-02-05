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Правительство ФРГ попросило Украину быть сдержанней в вопросах поставок оружия

05 февраля 2022 13:27
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Правительство ФРГ отвергло требования Украины о поставках вооружения и попросило быть сдержанней в комментариях. Несмотря на давление партнеров по Евросоюзу, прежде всего Польши и государств Балтии, Берлин настойчиво против предоставления Киеву летального оружия.  

Правительство ФРГ попросило Украину быть сдержанней в вопросах поставок оружия-1

Некоторые представители Украины решили, что «Германия не умеет дружить». При этом о тех 2 миллиардах евро, которые Берлин с 2014 года выделил Киеву на реализацию различных гражданских проектов, в данном случае в Украине решили не вспоминать.  

«Список пожеланий». Украина отправила Германии перечень необходимой военной помощи. Подробнее здесь.  

# Международная политика # Фотофакт

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