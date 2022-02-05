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Причины не установлены. 7 человек погибли из-за крушения самолёта в Перу

05 февраля 2022 13:28
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Новости Перу. Семь человек, в том числе двое членов экипажа, погибли в результате крушения небольшого самолета в Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туристы хотели попасть на экскурсию.  

Причины не установлены. 7 человек погибли из-за крушения самолёта в Перу-1

Им обещали незабываемый полет над геоглифами: гигантскими узорами на земле, видны которые только из воздуха. Посмотреть объекты Всемирного наследия ООН – крайне популярное развлечение в Перу. Только на этот раз оно закончилось трагически. Причины авиакатастрофы пока не установлены.  

# Крушение # Фотофакт

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