Агентство Bloomberg объявило о вторжении России в Украину. Вот что произошло на самом деле

И очередной фейк от наших американских коллег. Агентство Bloomberg объявило о вторжении России в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информация на сайте издания появилась около полуночи. Сообщение с сенсационным заголовком о начале боевых действий находилось на главной странице около часа. Но, как выяснилось, разместили его по ошибке.