Агентство Bloomberg объявило о вторжении России в Украину. Вот что произошло на самом деле

И очередной фейк от наших американских коллег. Агентство Bloomberg объявило о вторжении России в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И очередной фейк от наших американских коллег. Агентство Bloomberg объявило о вторжении России в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Информация на сайте издания появилась около полуночи. Сообщение с сенсационным заголовком о начале боевых действий находилось на главной странице около часа. Но, как выяснилось, разместили его по ошибке.
Позже представители Bloomberg извинились и объяснили случившееся тем, что заранее готовят заголовки на случай различных вариантов развития событий. Сейчас в агентстве выясняют, при каких обстоятельствах была допущена ошибка.