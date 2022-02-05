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Агентство Bloomberg объявило о вторжении России в Украину. Вот что произошло на самом деле

05 февраля 2022 13:16
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И очередной фейк от наших американских коллег. Агентство Bloomberg объявило о вторжении России в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Агентство Bloomberg объявило о вторжении России в Украину. Вот что произошло на самом деле-1

Информация на сайте издания появилась около полуночи. Сообщение с сенсационным заголовком о начале боевых действий находилось на главной странице около часа. Но, как выяснилось, разместили его по ошибке.  

Агентство Bloomberg объявило о вторжении России в Украину. Вот что произошло на самом деле-4

Позже представители Bloomberg извинились и объяснили случившееся тем, что заранее готовят заголовки на случай различных вариантов развития событий. Сейчас в агентстве выясняют, при каких обстоятельствах была допущена ошибка.  

# Журналистика # Фотофакт

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