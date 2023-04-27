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Военно-морской флот России нанёс удар по резервам ВСУ

27 апреля 2023 16:02
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Сегодня, двадцать седьмого апреля, в СМИ поступила информация, что прошлой ночью военно-морской флот Российской Федерации нанес мощный удар по резервам ВСУ.

Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале в отчете о проведении специальной военной операции: «Был нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника».

Также профильное министерство поделилось, что цель данной операции была достигнута – необходимые объекты поражены. Также из-за этого запрещено движение украинской морской пехоты на территориях, где проходят боевые действия.

# Международная политика # Фотофакт

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